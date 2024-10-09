Geçen günlerde yayımlanan taklit ve tağşiş gıda listesinde Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde de domuz eti bulunduğu duyurulmuştu. Ünlü börekçilerin ürünleri hakkında benzer iddialar da ortaya çıktı; bu ürünlerde kanatlı eti ve taşlık karıştırıldığı tespit edildi.

Gazetecilerin, bakanlığın denetimleri sonrası isim vermeden bahsettiği firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima ettiği belirtildi. İddiaya göre, firmanın isminin açıklanmasını engellemek amacıyla mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı öne sürüldü, ancak bu konuyla ilgili resmi bir mahkeme kararı bulunmuyor. Firmadan ve bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi.

Köfteci Yusuf'un avukatı, konuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtti. 27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde yapılan analizlerde, dana eti döneri ve pişmiş köftede domuz eti bulunduğu tespit edildi. İncelemeler sonucunda, pişmiş köfte etinden 300 gram ve dana eti dönerinden 400 gram numune alınarak yapılan testlerde sadece domuz eti tespit edildiği bildirildi.