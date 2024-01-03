İçim kolaylığı açısından kaynak suları için en ideal pH değerinin 7,2 ile 8,5 aralığında olması gerekiyor. İçme suyunun ideal olmasında pH değerinin yanı sıra sertlik derecesi de büyük önem taşır. İnegöl’den çıkan kaynak sularının ise pH değeri 7 ve üzeri olduğu için suyun içimi de oldukça rahat. pH değerinin yüksek olduğu İnegöl’de, hangi su markalarının yatırımları var? İnegöl’de kat tane su firması üretim yapıyor? İşte o firmalar;

PÜRSU

36 ilde 400’e yakın bayisiyle 2011 yılından beri su sektöründe hizmet veren Koç Topluluğu markası Pürsu, İnegöl’de Hilmiye mahallesinde dolum tesisi bulunuyor.

ERİKLİ SU

İstanbul merkezli Erikli Su’yun Bursa’da Kestel ve İnegöl’de 2 adet dolum tesisi bulunmaktadır. Uludağ Kestel Dolum Tesisi, tek çatı altında en yüksek dolum kapasitesine sahip dünyanın sayılı önemli su dolum tesisleri arasında yer almaktadır.

VODALİFE SU

Firmanın İnegöl’e bağlı Hacıkara Mahallesi Tahta Köprü Caddesinde dolum tesisi bulunuyor.

SULTAN SU

1975 yılında İnegöl Çiftlik Köyü Kooperatifi tarafından kurulan, Türkiye’nin ilk su dolum tesislerinden biri olan Sultan Doğal Kaynak Suyu, 2007 yılında Sedef Gıda Maddeleri Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesine katılmasının ardından kuruluşunun 45. yılında varlığına Sultan İçecek Grubu olarak devam ediyor. Firmanın üretim tesisi, Bursa - İnegöl Karayolu 35. Km Şehitler Köyü Mevkiinde bulunuyor.

NESTLE SU

2001 yılında Sanko ortaklığıyla Türkiye su pazarına giren Nestlé Waters’ın, 2006 yılında Erikli ile güçlerini birleştirdi. Firma 2018 yılında Uludağ İnegöl Dolum Tesisi faaliyete başladı. Uludağ İnegöl Dolum Tesisi Sulhiye Mahallesinde Sulhiye Caddesi üzerinde bulunuyor.

PINAR SU

1984 yılında temellerini attığı tesisi ile Türk tüketicisini ambalajda şişelenmiş doğal kaynak suyu ile tanıştıran Pınar Su ve İçecek, İnegöl’de Sulhiye mahallesinde tesisi bulunuyor.