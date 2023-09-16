Türkiye, üçüncü nükleer santral için Çin ile yakın bir anlaşma aşamasına geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yapılan müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve önümüzdeki birkaç ay içinde anlaşmanın tamamlanabileceğini açıkladı. Planlanan nükleer santralın Kırklareli İğneada'da inşa edilmesi öngörülüyor.

ANLAŞMA SON AŞAMADA

Enerji Bakanı Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı He Yang'ın Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, üçüncü nükleer santral projesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin son aşamaya geldiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, "Çok önemli bir noktaya geldik, önümüzdeki birkaç ay içinde bunu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü yine ilgilenen başka taraflar da var ve anlaşmanın belirli bir kısmı için zaten yeterince müzakere ettik ve oldukça yakınız." dedi.

Bayraktar ayrıca Akkuyu ve Sinop nükleer santral projeleri hakkında da bilgi verdi. Akkuyu'da ilk reaktörün ana inşaat işlerinin tamamlandığını ve bu santralden yaklaşık 4.8 GW elektrik üretilebileceğini belirtti. Sinop'ta planlanan ikinci nükleer santral için ise Ruslarla görüşmelerin devam ettiğini ve aynı zamanda Güney Kore ile temasların olduğunu söyledi.

Bayraktar ayrıca Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın teknik olarak yakında hazır hale geleceğini belirtti. Irak'ın, tahkim kararının uygulanması için ABD mahkemesine başvurduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin yaklaşık 950 milyon dolarlık alacakları için benzer bir yol izleyebileceğini ifade etti.

Son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşülen projelerden birinin rüzgar enerjisi kullanarak hidrojen üretimini içerdiğini söyleyen Bayraktar, bu çerçevede Abu Dabi Kalkınma Fonu ve bazı Avrupalı şirketlerle temasların devam ettiğini belirtti.