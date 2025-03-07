Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, "basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgi yaymak" suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Turan ve Aras'ın, söz konusu suçlama kapsamında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaları için dava süreci başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından;

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan TURHAN ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS hakkında;

13/02/2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı başlatılan resen soruşturma kapsamında,

Her 2 şüpheli hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçundan dolayı iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup,

Şüpheliler hakkındaki adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu ile ilgili tefrikine karar verilen soruşturma ayrıca devam etmektedir.

Genel Kurul'daki konuşma sonrası soruşturma

Turan ve Aras hakkında, 13 Şubat’ta gerçekleşen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları açıklamalar nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Turan ve Aras, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Aras, yaklaşık 3 saat, Turan ise 1 saat savcılığa ifade vermişti.

Yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı getirilmişti

İki isim çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "yurt dışına çıkış yasağı" ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.