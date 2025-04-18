İZMİR (İGFA) - Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sigaranın sağlığa zararlarını herkesin bildiğini insanlarda bile sigarayı bırakma konusunda bir eğilim olduğunu ancak ileriye dönük tütün ihracatında artış beklememiz pek gerçekçi olmadığını ifade eden Umur, 2024 yılında gerçekleştirilen 978 milyon dolarlık ihracatta mevcudu korumaya çalıştıklarını söyledi.

Dünya genelinde de gelişmiş ülkelerde sigara tüketiminin yavaş yavaş azaldığını ifade eden Umur, Türk tütününün kaliteli ama pahalı bir tütün olduğunu kaydetti.

"Büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünlerinin üretimi arttı" diyen Umur, "73 milyon kilo tütün üretimimizin 30 milyon kilosu büyük yapraklı tütünlerden oluşuyor. Büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünleri bugün için sadece iç piyasada kullanılıyor. Ama bu üretim sıfırlardan 25-30 milyon kilolara geldiği için yavaş yavaş kalitesi de artacaktır ve tütün ihracatına da katkısı olacaktır. Önümüzde böyle bir imkânda var" diye konuştu.

2025 sezonunda tütün üretiminde artış beklediklerini paylaşan Umur, “İç piyasada 2025 yılından itibaren Türkiye’de üretilen bir sigaranın yüzde 30’u Türkiye’de üretilen tütünden yapılmış olması lazım. Türkiye’nin iç piyasa sigara üretimi için 80-90 milyon kilo tütüne ihtiyaç varsa bunun için 27 milyon kilo işlenmiş tütüne ihtiyaç var. Bunun için 35 milyon kilo üretime karşılık gelir. Türkiye’de tütün üretiminin artık yarıya yakını iç piyasa için yapılır hale geliyor. 2025 yılında 80 milyon kilo üretime ulaşabiliriz” dedi.

Öte yandan ABD'nin tüm dünyaya uygulama kararı aldığı ilave gümrük vergilerinin Türk Tütün Sektörüne olası etkilenin ne olacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, getirilen gümrük tarifelerinin uygulanıp uygulanmayacağı, hangi tarihten itibaren uygulanacağı net olmadığını belirterek, "Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi gelecek, ihracatımızı etkiler mi derseniz negatif etkilemez. Diğer ülkelerden de tütün alırlarsa en az yüzde 10 onlara da artış gelecek, belki daha fazla gelecek. Yani Türkiye’ye negatif bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Pozitif etkisi olma ihtimali var ama ben bu gümrük vergisi tarifelerinin çok uygulanacağını düşünmüyorum. Bu gümrük vergileriyle ilgili kararı ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer ülkelerle bir pazarlık aracı olarak kullandığı ve çoğu ülkeyle bunun uygulanmayacağını düşünüyorum. Ama düşüncem yanılıyor da olabilirim" diye konuştu.