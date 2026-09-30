Bursa'nın Nilüfer ilçesi Badırga mevkisinde, 90 bin metrekarelik arazi üzerinde 60 bin metrekarelik taban alanına kurulan entegre tesisin açılışına; mülki idare amirleri, yerel yönetim temsilcileri, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek, şirket yöneticileri ve çok sayıda seçkin konuk katıldı.

Kurdele kesim töreninde konuşan Emir Murat Özdilek, yaklaşık yarım asırlık havlu fabrikasını 55. yıllarında yenilediklerini belirterek, "3 yıllık yoğun mesaimizin ürünü olan bu tesiste şu an 650 kişiye istihdam sağlıyoruz. İlerleyen süreçte bu rakamın 1.050 kişiye ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatırımın yarısı teknolojiye, yarısı inşaya

Dünya standartlarında tasarlanan tesisin 120 milyon dolara mal olduğunu ve bunun 60 milyon dolarının makine parkuruna, 60 milyon dolarının ise yapısal inşaata harcandığını aktaran Özdilek, tesisin yıllık 6 bin 600 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Dokuma, boyahane ve konfeksiyon olmak üzere üç ana hattan oluşan merkezin havlu ve bornoz üretiminin tamamını sırtlayacağını belirten Özdilek; boya, baskı ve iplik gibi diğer ihtiyaçların ise Bursa İnegöl OSB'deki mevcut fabrikalarından karşılanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Üretim hızı yüzde 35, maliyet avantajı yüzde 15 artacak

Yeni tesisin sadece kapasiteyi değil, küresel arenadaki rekabet gücünü de artıracak stratejik bir hamle olduğunun altını çizen Özdilek, "Kapasitesi kadar teknolojisi de takdire şayan olan yeni üssümüzde üretim hızının yüzde 35 oranında artmasını bekliyoruz. Hızdaki bu ivmenin, toplam üretim maliyetlerimize yaklaşık yüzde 15 oranında olumlu bir yansıması olacak" dedi. Özdilek, oluşturulan bu modern altyapının katma değerli tekstil üretimini destekleyerek Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Çalışanlar için kreş ve yaşam alanları

Personeline modern imkanlar sunan komplekste; yüksek teknolojili iklimlendirme sistemleriyle konforlu bir çalışma ortamı yaratılırken, 240 kişilik çok amaçlı salon ve farklı büyüklüklerdeki toplantı odaları da yer alıyor. Ayrıca çalışanların sosyal ihtiyaçları için 20 kişi kapasiteli 170 metrekarelik sağlıklı yaşam ve spor alanı ile 2 öğretmen ve 1 bakıcının görev yaptığı, 20 çocuk kapasiteli (200 metrekare kapalı, 80 metrekare açık alanlı) bir kreş de tesis bünyesinde hizmet veriyor.

Kendi enerjisinin yarısını üretecek

Enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, tesisin çatısına kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yılda 8 milyon 877 bin 600 kWh elektrik üretilmesi planlanıyor. Devreye alınacak bu sistemle, yeni üretim kompleksinin elektrik ihtiyacının yüzde 50'si, Özdilek Holding'in toplam enerji sarfiyatının ise yüzde 6'sı tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde edilecek.

Açılış töreninde söz alan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yeni Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da şehre ve ülke ekonomisine kazandırılan bu dev yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.