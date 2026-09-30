Yılın ilk yarısında (Ocak-Haziran) yüzde 17,76 olarak kesinleşen enflasyon oranının, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre yıl sonunda yüzde 29,61 seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda maaş tablosunu şekillendirdi. Yılmaz'ın projeksiyonuna göre; en düşük emekli aylığının 25 bin 921 liraya, memur emeklisi maaşının ise 34 bin 48 liraya yükselmesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10,06 zam beklentisi

Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 olarak netleşen enflasyon verilerini hatırlatan Yılmaz, eylül ayı rakamlarının 5 Ekim'de saat 10.00'da TÜİK tarafından duyurulacağını belirtti. Yasal olarak 6 aylık enflasyon farkı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için, Merkez Bankası anketine dayanarak 2026'nın temmuz-aralık dönemi tahmini enflasyon farkının yüzde 10,06 olacağını kaydetti. Bu artışla birlikte, halihazırda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının, yapılacak olası bir yasal düzenlemeyle 25 bin 921 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.

Memur ve memur emeklisine kümülatif yüzde 8 artış

Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının toplu sözleşme şartlarına göre belirlendiğini ifade eden Yılmaz, hesaplama detaylarını şöyle aktardı:

"2026'nın ikinci dönemi için yüzde 7, 2027'nin ilk dönemi için ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı bulunuyor. Merkez Bankası'nın yüzde 10,06'lık enflasyon beklentisini baz alarak yaptığımız hesaplamada yüzde 2,86'lık bir enflasyon farkı doğuyor. Bu durum, maaşlara kümülatif olarak yüzde 8 oranında bir artış şeklinde yansıyacaktır."