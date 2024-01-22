Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla’da bugün 8 milyon 797 bin 302’nci inceleme gezisini yaptığını belirterek, "Bitmeyen işin inceleme gezisini de siyasi literatürümüze kazandırmış oldular, tebrikler” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ‘X’ hesabı üzerinden paylaştığı videoda, “Özgür Özel CHP’sinin İstanbul Büyükşehir Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, 22 Ocak bugün seçim çalışması için Tuzla’mıza gelmiş ama görüşme fırsatımız olmadı. Buradan hoş geldiniz, güle güle diyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’daki işlerini, görev ve sorumluluklarını 5 yıl boyunca çağrılar yaparak hatırlatmıştım: Kaynarca-Tuzla metrosunu, önceki dönemde Tuzla Belediyesi ile İBB iş birliğinde başlayan Tuzla Yaşam Vadisi Projesi’ni, 2019’da yüzde 70’i bitmiş, 5 yılda bitirilemeyen Tuzla E-5 yan yollarını, yüzde 90’ı bitmiş, yüzde 5’i 5 yılda bitirilemeyen Benim Köyüm Benim Çiftliğim Projesi’ni, Anadolu yakası trafiğine ilaç gibi gelecek Tuzla Hal Projesi’ni, söz verilen deniz seferlerini, arıtmadaki koku giderecek yakma tesisi, Kamil Abduş Gölü projesini ve dahası. Türkiye’nin en çok kamu kaynağını kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanına ‘Zaten çoğu bitmiş olan işlerinizi gelin bitirin’ demiştim. Sesimizi sağır sultanlar duydu, Sayın İmamoğlu duymadı” dedi.

“Bitmeyen işin inceleme gezisini de siyasi literatürümüze kazandırmış oldular”

Yazıcı, “Temel atmama törenini icat eden başkan, Tuzla’da bugün 8 milyon 797 bin 302’nci inceleme gezisini yaptı. Bitmeyen işin inceleme gezisini de siyasi literatürümüze kazandırmış oldular, tebrikler. Neyse ki çoğu gitti, azı kaldı. Sayın İmamoğlu’nun tiyatrosundan kurtulacağız. İnşallah Tuzla da, İstanbul da muradına kavuşacak. İstanbul da, Tuzla da hak ettiği hizmeti alacak” dedi.

“Vefa güzel şey, keşke hep gösterseydi”

Başkan Yazıcı, “Bir de CHP’nin artık eskimiş Büyükşehir Belediye Başkanı, Özgür Özel CHP’sinin başkan adayı. 22 Ocak, Aydın Güven Gürkan’ın vefat yıl dönümü münasebetiyle Tuzla’daki mezarının ziyaretini programına eklemiş. Sayın Gürkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Vefa güzel şey, keşke hep gösterseydi. Sayın İmamoğlu, kendisine imkanlar sunan Kemal Kılıçdaroğlu’na, kendisini kardeş gibi kucaklayan Meral Akşener’e, canını dişine takan örgütünü seferber eden Canan Kaftancıoğlu’na, kendisine başkanlık veren İstanbullulara vefa göstermeliydi. Tuzla’ya, İstanbul’a vefa duysaydı. Yaşayanlardan esirgediği vefayı ölenlere göstermesi de ‘temel atmama töreni’ gibi, ‘yapılmayan işin inceleme gezisi’ gibi bir şey. Neyse ki az kaldı. Tuzla’nın Murad’ı olacak, İstanbul’un Murad’ı olacak. İstanbul’un Murad’ı geliyor” ifadelerini kullandı.