Tuzla’da bir tersanede bulunan geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti, yabancı uyruklu bir işçi de yaralandı.

Tuzla’da bulunan bir tersanede saat 10.30 sıralarında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide küçük çaplı yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü. Patlama nedeniyle gemide bulunan yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti, yabancı uyruklu bir işçi de hafif yaralandı. Olay yerine polis itfaiye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçinin tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldı.

Valilikten açıklama yapıldı

İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "14.08.2023 Pazartesi günü saat 10.30 sularında Tuzla ilçemiz Tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir. Patlamada bir işçi hayatını kaybetmiş olup, bir işçi de hafif şekilde yaralanmıştır. Olaya itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etmiş, yaralı işçi tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.