Tuzla’da Aydıntepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan Evora Sitesi E Parsel’de yaşayan vatandaşlar, iddiaya göre yüksek aidat artışına karşı imza topladı ancak yönetimden toplantı taleplerine geri dönüş alamadı. İddiaya göre diğer parsellerde yüzde 30 zam yapılmasına rağmen, site yönetiminin E parselde aidatlara yaptığı yüzde 70 oranında zammın fahiş bir artış olduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten site sakinleri, bugün bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Site sakini İlham Şimşek, yapılan zam oranının adil olmadığını belirterek, "Aidat artışlarımızın fahiş şekilde yükselmesi nedeniyle tüm komşularımızla bir araya geldik, sesimizi duyurmak istiyoruz. Evora Sitesi 5 parselden oluşuyor. Diğer parsellerde yüzde 30 oranında zam yapılırken, bizim parselimizde yüzde 70 oranında artış oldu. Maaşlarımıza böyle bir zam almadığımız halde giderlerimizin bu denli yükselmesi hepimiz için büyük bir sorun. Yönetimden bu artışın sebebini öğrenmek istedik ama herhangi bir toplantı gerçekleştiremedik. Açıklama yapılmadığı için burada toplanmak zorunda kaldık" dedi.

Bir diğer site sakini Burçin İlhan ise, "Tuzla Evora Sitesi’nde oturuyoruz. Aidatlarımıza yüzde 70’e yakın zam yapıldı ve bu oranın çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon oranının neredeyse iki katı olan bu zam hiçbir çalışan veya emeklinin aldığı zam oranıyla eşleşmiyor. Bin 312 dairelik sitede 700’e yakın imza toplayarak yönetimimize sunduk, ancak herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin talebimiz reddedildi. Aidat dışında demirbaş ve ortak alan ücretlerini zaten ödüyoruz. Ancak bu artış kabul edilemez. Muhatap bulamadığımız için sesimizi duyurmak istedik" diye konuştu.

Protesto sırasında site sakinleri, yönetimden zam oranının düşürülmesi ve gerekçelerin açıklanmasını talep ederken, yönetimden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.