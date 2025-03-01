Maçtan dakikalar
6. dakikada sağ taraftan aldığı topla ceza sahası içine giren Adekanye’nin sağ çaprazdan vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Ekrem son anda kornere çeldi.
9. dakikada sağ taraftan Furkan’ın ortasında penaltı noktası önünde iyi yükselen Anıl Yaşar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada Murat Uçar’ın sağ taraftan ortasında Poko’nun kale önünde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
52. dakikada Mücahit’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Anıl’ın kafa vuruşunda kaleci Erce topu çeldi.
Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuzhan Yazır, Mehmet Dura
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Nzaba, Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak, Jack, Tugay Kacar (Laine dk. 72), Faye (Fernandes dk. 65), Ertuğrul Furat, Kayode (Benhur Keser dk. 46), Catakovic (Alper Karaman dk. 84)
Yedekler: Canberk Yurdakul, Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Sakıb Aytaç, Oğuz Ceylan, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Adekanye, Poko (Oktay Aydın dk. 84), Çekdar Orhan (Lourenço dk. 90), Moreno, Keita (Doğancan Davas dk. 84)
Yedekler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Miraç Acer, Yılmaz Ceylan, Batuhan Tur, Alberk Koç, Mert Altıntaş
Teknik Direktör: Servet Çetin
Goller: Anıl Yaşar (dk. 9) (Esenler Erokspor), Poko (dk. 33) (Amed Sportif Faaliyetler)