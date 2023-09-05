Tuzla’da bir kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.15 sıralarında Tuzla Akfırat Yıldız Bulvarı zerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4.Caddeden bulvara çıkmakta olan 34 EN 1637 plakalı hafif ticari araca, cadde üzerinden gelen 34 YK 802 plakalı kamyonet çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan Ali Teker ve Mahmut Eren yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddenin bir şeridi trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.,