Dijital içerik platformu TV+, mayıs ayı boyunca üniversite kampüslerine açık hava sinema keyfini taşıyor. Dijital içerik platformu, 15-23 Mayıs tarihleri arasında Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep ve Eskişehir’de son dönemin en çok konuşulan filmlerinden ’The Holdovers’ı üniversitelilerle buluşturuyor.

Film ve dizilerle yıl boyu ekran tutkunlarının yanında olan TV+, eğlenceyi üniversite kampüslerine taşıyor. Dijital içerik platformu, mayıs ayı boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerde açık hava sinema etkinliklerine başlıyor. Dijital içerik platformu, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde, 2023 yılının en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Oscar ödüllü film ’The Holdovers’ı gençlerle bir araya getiriyor. Öğrencilerin, Turkcell’in iç iletişim ve iş veren markası T.Life dünyasını da deneyimleme fırsatını bulacağı etkinliklerde harika bir akşam üniversitelileri bekliyor olacak.

Muhteşem performans Oscar getirdi

Sinema dünyasında çarpıcı yapımlarıyla adından söz ettiren ve her yıl en iyi film kategorisinde bir aday çıkaran "Focus Features’ın yapımcılığını üstlendiği “The Holdovers”, samimi ve akıcı anlatımıyla öne çıkıyor. 96. Oscar Ödülleri’nde Da’Vine Joy Randolph’un muhteşem performansıyla “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazandığı “The Holdovers”, 1970 yılında geçen bir dönem filmi. Film, okul dışında bir hayatı olmayan bir öğretmen, sürekli sorun çıkaran bir öğrenci ve okulda görevli olan bir aşçının başından geçenleri anlatıyor.

Açık hava sinema takvimi şöyle

15 Mayıs Çarşamba - Antalya Akdeniz Üniversitesi, 17 Mayıs Cuma - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, 20 Mayıs Pazartesi - Adana Çukurova Üniversitesi, 21 Mayıs Salı - Gaziantep Üniversitesi, 23 Mayıs Perşembe - Eskişehir Teknik Üniversitesi.