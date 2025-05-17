Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, enflasyondaki düşüşün etkisiyle kira artış hızının yavaşlayacağını belirterek, yaz aylarında fiyatların dengelenmesini beklediklerini ifade etti. Kira fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçam, önemli açıklamalarda bulundu.

Nisan ayında kira artış oranının yüzde 51,8 seviyesinde olduğunu hatırlatan Akçam, bu oranın mayıs itibarıyla yüzde 48,2’ye gerilediğine dikkat çekti. Enflasyonun yıllık bazda düşmeye devam ettiğini vurgulayan Akçam, bunun kira piyasasına yavaşlatıcı bir etkide bulunduğunu söyledi.

"Kira fiyatlarındaki yükseliş hızı azalıyor. Yaz döneminde bu alanda daha durağan bir seyir bekliyoruz" diyen Akçam, ilerleyen süreçte kira artışlarının daha da yavaşlayacağını dile getirdi.

Konut arzının kira fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten Akçam, özellikle sosyal konut projelerinin bu anlamda büyük önem taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un konut üretimi ve sosyal konutlara yönelik açıklamalarını hatırlatan Akçam, “Barınma ihtiyacı sosyal konutlarla karşılandıkça, kiralık konut piyasasında da fiyatlar gerileme eğilimi gösterecek” dedi.

Kiralarda dönemsel etkilerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Akçam, memur tayinleri ve öğrencilerin barınma taleplerinin sezonluk dalgalanmalara yol açtığını aktardı.

Sektördeki suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen elektronik sözleşme ve dijital takip sistemlerine de değinen Akçam, bu düzenlemelerin piyasa üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve kira fiyatlarının daha sağlıklı bir zemine oturmasına katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Emlak ilan portallarında düzenleme talebi

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrasında kiralık ve satılık konut fiyatlarında yüzde 8-10 civarında artış yaşandığını vurgulayan Akçam, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakan Yardımcımız, o gece 'Ev sahipleri de eğer bu fiyat artışının içine dahil ise bunlara ceza yazılacak.' diye sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Biz bunu çok olumlu gördük. Nihayetinde ertesi gün ve sonraki günlerde de suistimal eden ev sahibine 250 bin lira ceza yazıldı. İlan portallarındaki fiyat artışını gösteren ev sahibi veya emlak danışmanı her kimse mutlaka cezalar sürekli hale getirilmeli. Biz özellikle gayrimenkul sahiplerinin verdiği talimat gereği fiyatları yükseltiyoruz. İlk suçlu, o kiranın veya satılığın rakamını yükseltmek isteyen ev sahibi. Emlak danışmanlarında da suistimal eden kişiler olduğunda Bakanlık algoritma sisteminden fiyat artışını tespit ediyor. Orada emlak danışmanlarına 100 bin lira ceza yazıyor."

Sektörde yaşadıkları sorunlara da değinen Akçam, emlak ilan portallarında yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldıklarını, burada bir düzenleme yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.