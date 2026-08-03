U17 Erkek Milli Voleybol Takımı, 4-8 Ağustos tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek U17 Erkekler Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.
U17 Erkekler Balkan Şampiyonası, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 4-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Şampiyonada U17 Erkek Milli Voleybol Takımı da boy gösterecek. Ay-yıldızlılar turnuva öncesi hazırlıklarını Ankara'da gerçekleştirdiği kampta gerçekleştirdi.
Milli Takım, şampiyonada B Grubu'nda Kosova ve Bulgaristan ile karşılaşacak.
U17 Erkek Milli Voleybol Takımı'nın maç programı ise şu şekilde:
4 Ağustos 2026
16.30 Türkiye - Kosova
5 Ağustos 2026
16.30 Bulgaristan - Türkiye