Kestel Çilekspor'un Olağanüstü Genel Kurulu, Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel kurul sonucunda kulübün yeni başkanı Mehmet Çalık oldu.

E0Fa35A8 410F 4Ea8 9778 F37F431D0268Toplantıya Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, önceki dönem kulüp başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve Kestel Çilekspor camiasına gönül veren kongre üyeleri katıldı.

97073B67 2Add 4Db1 A62B 7F6Acdf5BceeGörevi devralan Başkan Mehmet Çalık, önceki dönem kulüp başkanı Kemal Tan ve yönetimine kulübe sundukları emek ve katkılar dolayısıyla teşekkür etti.
Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalık, Kestel Çilekspor'un ilçenin ortak değeri olduğuna vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tüm Kestel halkını kulübe destek olmaya davet eden Çalık, camianın yetiştirdiği öz evlatlarla birlikte Kestel Çilekspor'u yeniden özlenen başarılı günlerine ulaştırmak için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN