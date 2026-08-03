Kestel Çilekspor'un Olağanüstü Genel Kurulu, Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel kurul sonucunda kulübün yeni başkanı Mehmet Çalık oldu.

Toplantıya Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, önceki dönem kulüp başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve Kestel Çilekspor camiasına gönül veren kongre üyeleri katıldı.

Görevi devralan Başkan Mehmet Çalık, önceki dönem kulüp başkanı Kemal Tan ve yönetimine kulübe sundukları emek ve katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalık, Kestel Çilekspor'un ilçenin ortak değeri olduğuna vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tüm Kestel halkını kulübe destek olmaya davet eden Çalık, camianın yetiştirdiği öz evlatlarla birlikte Kestel Çilekspor'u yeniden özlenen başarılı günlerine ulaştırmak için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.