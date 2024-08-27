20 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başladı.
20 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında Polonya’yı 26-24, 21-25, 25-19, 25-21’lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Milliler gruptaki ikinci maçında 28 Ağustos Çarşamba günü saat 15.30’da Ukrayna ile karşılaşacak.
Millilerin kalan maçlarının programı şu şekilde:
28 Ağustos
15.30 Türkiye-Ukrayna
29 Ağustos
21.00 Letonya-Türkiye
31 Ağustos
15.30 Türkiye-Finlandiya
1 Eylül
21.00 Türkiye-Fransa
3 Eylül
21.00 Avusturya-Türkiye
4 Eylül
18.30 Sırbistan-Türkiye
Kaynak: iha