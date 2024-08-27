20 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başladı.

20 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında Polonya’yı 26-24, 21-25, 25-19, 25-21’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Milliler gruptaki ikinci maçında 28 Ağustos Çarşamba günü saat 15.30’da Ukrayna ile karşılaşacak.

Millilerin kalan maçlarının programı şu şekilde:

28 Ağustos

15.30 Türkiye-Ukrayna

29 Ağustos

21.00 Letonya-Türkiye

31 Ağustos

15.30 Türkiye-Finlandiya

1 Eylül

21.00 Türkiye-Fransa

3 Eylül

21.00 Avusturya-Türkiye

4 Eylül

18.30 Sırbistan-Türkiye

Kaynak: iha