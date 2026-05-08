Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'de futbol koordinatörü olarak görev yapan Okan Özkan, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'yi 5 büyük ligde temsil etmek istediğini söyledi.

Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'de görev yapan Fenerbahçe'nin eski futbol koordinatörü Okan Özkan, Polonya ekibinde yürüttüğü yapılanma süreci kapsamında transfer stratejileri ve veri odaklı futbol planlaması üzerine değerlendirmeler yaptı. Kulübün hedefleri ve ligdeki rekabete değinen Özkan, Fenerbahçe dönemi, mevcut kadro yapısı ve teknik süreçlere ilişkin görüşlerini de paylaştı.

'Ülkemi yurt dışında temsil ettiğim için çok mutluyum'

Polonya Ekstraklasa'da son haftalara girilirken Avrupa kupalarına katılma yarışı içinde olduklarını belirten Özkan, kulüpte hızlı karar alınabilen ve veriyle desteklenen bir yapı kurduklarını ifade etti. Özkan, 'Türkiye'de doğmuş büyümüş bir Türk olarak yurt dışında böyle pozisyonlarda çalışmak gerçekten çok zor. Her kulüpte Portekizli, İspanyol, İngiliz görebilirsiniz ama Türk yok denecek kadar az. O yüzden öncelikle ülkemi yurt dışında temsil ettiğim için çok mutluyum. Sürece gelecek olursak; Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yurt dışında çalışmak istiyordum. Birkaç kulüple görüştüm, ilk adımda hata yapmak istemiyordum ve ilk adımı güvenli bir alana atmam gerektiğine karar verdim. Pogon Szczecin CEO'sunun Tan Kesler olması, sahibi Alex Haditaghi'nin Türkiye geçmişi olması bana güvenli alan hissi verdi. Kulübü ziyaret ettim; tesisleri, şehri, stattaki atmosteri gördüm; başkan Alex Haditaghi ve CEO Tan Kesler ile fikirlerimiz vizyonumuz uyuştu ve onlar da benim katabileceklerime ikna oldu. Nihayetinde Ocak 2026'da beraber çalışmaya başladık' dedi.

'Kalan maçları kazanırsak UEFA organizasyonlarına katılma şansımız var'

Polonya ekibi Pogon Szczecin ile ilgili bilgiler de veren Özkan, 'Son 5 sezonda ligi 3. ya da 4. bitirdi. Bu sezon yeni bir sahip, yeni bir hoca ve yeni profesyonellerle birlikte bir geçiş senesi oluyor. Başkanımız Alex Haditaghi başarılı bir iş insan. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri var ve bir operasyonu devralıp büyütmek uzmanlık alanı. Tan Kesler futbolcu ve antrenör babanın oğlu olarak futbolun içine doğmuş, kendisi basketbol oynamış ve işin business tarafına da hakim çok tecrübeli bir futbol yöneticisi. Hocamız Thomas Tomasberg son olarak Midtjylland'de şampiyonluk yaşamış, ekip yönetmeyi iyi bilen, babacan ve tabir-i caizse kurt hoca. Çok hızlı karar alıp, uygulayabildiğimiz, transferlerde verilerle çalıştığımız, hem oyuncu satıp hem yarışmaya çalıştığımız bir ortamdayız. Şu ana kadar çok memnum. Ekstraklasa'da eşsiz bir sezon yaşanıyor. Pazar günü önemli bir galibiyet aldık. Şimdi son 3 haftaya girdik, puan tablosu çok sıkışık, kalan maçları kazanırsak UEFA organizasyonlarına katılma şansımız var. Gerçekten çok enteresan bir sezon oluyor. 2 hafta öncesine kadar tüm takımların küme düşme ve şampiyon olma şansı matematiksel olarak devam ediyordu' ifadelerini kullandı.

'Pogon Szczecin'in tüm takımlarına oyuncu alımının başındayım'

Pogon Szczecin'deki görevinin futbol takımlarına oyuncu almak olduğunu aktaran Okan Özkan, 'A takım, B takım ve Kadın Takımımız mevcut. Tüm bu takımlara oyuncu alımının başındayım. Tabii burada Thomas Thomasberg ve Tan Kesler'in yol göstermesi önemli ve son kararı her zaman Alex Haditaghi veriyor. Şu an scout ekibi kurma, gelecek senenin kadrosunu planlama ve transfer listesi oluşturma, o oyuncuların temsilcileri ile görüşme aşamasındayız. Bu süreçleri de mümkün olduğunca veri destekli bir hale getirmeye çalışıyorum. Veri günümüzde çok önemli. Hocamızın Midtjylland'den gelmesi ve orada veriyle çok iç içe bir dünya olması beni rahatlattı. Çünkü her hoca bu konulara açık olmuyor. Bizim oyun planımız için önemli metrikleri ve bu ligde son yıllarda başarı ile korelasyona sahip metrikleri belirledik. Maç maç bunları takip ediyoruz. Hedefleri ve o hedeflere neden ulaşamadığımızı tespit etmek önemli. Bu sayede teknik ekip ona göre antrenmanları şekillendirirken, biz de oyuncu profillerindeki yönelimlerimizi bu eksikliklere göre şekillendiriyoruz. Yeni sezonla birlikte yine verilere dayalı olarak her oyuncumuzun gelişmesi gereken yönlerini tespit edip; bireysel analizleri ve bireysel antrenmanları da ona göre şekillendirmeyi planlıyoruz' şeklinde konuştu.

'Burada Türk oyuncular için Avrupa'ya ilk adım açısından çok uygun bir ortam var'

Türkiye'den de oyuncu transfer etmek istediklerine değinen Özkan, 'Türkiye'de maalesef 5-6 takım taraftarı hariç insanlar maçlara çok ilgi göstermiyor. Burada ise her takımın stadyum doluluk oranı çok yüksek. Düşündüğümün çok üzerinde bir futbol kültürü var. İnsanların maç günü kültürü çok yüksek. Aileler hep birlikte seviye fark etmeksizin maçları stadyumdan takip ediyor. Polonya UEFA ülke sıralamasında da 12.'liğe yükseldi. Sağlam adımlarla yükseliş devam ediyor. Futbol ekonomisi de her geçen gün büyüyor. Buraya kış transfer döneminde katıldım, sol stoper arayışı vardı ve ülkemizde yakınen tanınan Attila Szalai'nin aramıza katılmasına vesile oldum. Burada çok mutlu ve iyi performans gösteriyor. İyi ki geldi. Bunun yanında kimisi genç, kimisi tecrübeli 5 oyuncu daha aramıza katıldı. Şimdi ise yaza en iyi şekilde hazırlanıp gelecek sene çok daha iddialı olmayı hedefliyoruz. Türkiye'de bağlantılarımız var. Attila Szalai'de olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de hem Türk hem yabancı oyuncular için temaslarımız olacaktır. Burada Türk oyuncular için de Avrupa'ya ilk adım açsısından çok uygun bir ortam var' cümlelerine yer verdi.

'Ülkemi 5 büyük ligde temsil etmek istiyorum'

Kariyer hedeflerini paylaşan Okan Özkan, 'Pogon Szczecin ile şampiyon olan ve UEFA organizasyonlarında mücadele eden ekibin içinde yer almayı çok istiyorum. Ligdeki takımların seviyeleri birbirinden uzak değil. Her sene başka bir takım şampiyon oluyor. Umarım yakın gelecekte o takımlardan biri biz oluruz, buna inanıyorum. Buradan sonra ise ülkemi 5 büyük ligde temsil etmek istiyorum. İtalyan kültürüne ve futboluna çocukluktan beri ilgim var. Acelem yok. Zamanı geldiğinde en iyi ve en hazır şekilde orada olacağım' dedi.

'Her şeye rağmen ligde şans matematiksel olarak devam ediyor'

Eski görev yaptığı takım olan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de hala şampiyonluk şansının devam ettiğini dile getiren Özkan, 'Maç ve sezon sonuçları üzerine yorum yapmak daha kolay ancak hep şunu söylüyorum; Bizim oyun anlayışımız ne? Bu oyunu hangi oyuncular oynar? Bu oyunu hangi hoca oynatır? Bütçe dahilinde bu uyumu yakalamak şart. Bu soruların cevabını bilirsek, işler iyi gitmediğinde sorunu tespit etmek de kolay. Bu sezon bir bütçe olmadığını ve sahada uyumun yakalanamadığını düşünüyorum. Özetle kadronun yetersizliğinin yanında, uyumsuz olduğunu ve ödemelerin ederinin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Her şeye rağmen ligde şans matematiksel olarak devam ediyor. Her an her şey olabilir. Futbolu biraz da bu yüzden seviyoruz' ifadelerini kullandı.

'Umarım Tedesco ile bir noktada yollarımız kesişir'

Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yol ayrımına gitmesini yorumlayan Okan Özkan, 'Hoca destek görüyor çünkü her krizde sakin kaldı, oyuncularına kalkan oldu ve sağlam bir duruş sergiledi. Hocayla yolların ayrılmasını da anlıyorum çünkü Fenerbahçe ligin bitimine 3 hafta kala 7 puan geri düşüp kupadan elendi. Avrupa Ligi'nde daha ileriye gidebilirdi ve sahadaki oyun da geriye gitti. Tabii içeride olmadığım için geriye gidişin sebebini bilemiyorum. Tedesco, hem gözlemlerim hem duyduklarım açısından söyleyebilirim ki iyi bir insan. Umarım bir gün onunla bir noktada yollarımız kesişir' diye konuştu.

'Fenerbahçe camiasının hızlı aksiyon alması gerekiyor'

Seçim sürecine giren Fenerbahçe'nin hızlı aksiyon alması gerektiğini vurgulayan Özkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Fenerbahçe'nin önünde muhtemel Şampiyonlar Ligi ön eleme süreci var. Sezon erken açılacağından kulübün zaman kaybı yaşamaması ve yeni sezon yapılanması için şimdiden harekete geçmesi elzem. Bu sebeple şartlar oluşabiliyorsa seçim tarihinin öne alınması fikrini destekliyorum. Fenerbahçe camiasının burada hızlı aksiyon alması gerekiyor.'

'Türk insanı çok çalışkan, tutkulu ve pratik zekalı'

Son olarak Türk futbolcuların Avrupa sahnesinde ön plana çıkmasının çok önemli olduğunu söyleyen Okan Özkan, 'Türk insanı çok çalışkan, tutkulu ve pratik zekalı. Bu özelliklerle Avrupa'da fark oluşturmak çok mümkün. Günümüzde Arda Güler, Zeki Çelik; geçmişte Arda Turan, Nihat Kahveci gibi birçok başarılı örnek mevcut. Hem futbolcu hem spor yöneticisi olarak Avrupa futbolunda daha fazla yer almamız lazım ki fark oluşturabileceğimizi gösterelim. Hayal etmeye ve çalışmaya devam' diyerek sözlerini noktaladı.