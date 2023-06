Sosyal belediyecilik kapsamında başarılı projelere imza atan Keşan Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz Wi-Fi hizmetinden 2023 yılının başından bu yana 3 bin 47 kişi faydalandı.ERDOĞAN DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Özellikle gençlerin faydalanması amacıyla Mehmet Gemici Cennet Bahçesi, Şehitlik Parkı, Engelliler Parkı, Pazaryeri Kompleksi, Alparslan Türkeş Meydanı, Atatürk Parkı ve Atatürk Stadı’na konulan Wi-Fi noktaları vatandaşın beğenisini toplamaya devam ediyor.

İlçe merkezi ve nüfusun kalabalık olduğu 7 noktada hizmet veren kablosuz internet bağlantısı, vatandaşın her an her yerde internet erişimine olanak sağlıyor.

Gündelik hayatta yoğun olarak kullanılan mobil cihazlar için ücretsiz kablosuz internet hizmetinden faydalanan vatandaşlar, 645 GB indirme ve 23 GB yükleme yaparken, ücretsiz internetten ortalama yararlanma süreleri 66 dakika olarak gerçekleşti.

İlk etapta özellikle günlük hayatın yoğun olduğu yerlerin seçildiği ücretsiz kablosuz internet hizmetinden faydalanan vatandaşlar verilen hizmetten duydukları memnuniyet duyuyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Keşan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Yasin Paçaman, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak ve gündemi güvenli ve ücretsiz bir şekilde takip edebilmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde 7 lokasyonda ücretsiz Wi-Fi noktaları ulaştırdıklarını ifade ederek, “Mehmet Gemici Cennet Bahçesi, Şehitlik Parkı, Engelliler Parkı, Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi, Alparslan Türkeş Meydanı, Atatürk Parkı ve Atatürk Stadı’nda ücretsiz internet noktalarımız vatandaşımıza hizmet veriyor. Gerçekleştirdiğimiz tadilat çalışmaları nedeniyle Atatürk Parkı ve Atatürk Stadı’ndaki Wi-Fi noktalarımız geçici olarak hizmet vermemektir. 7 noktada 2023 yılı başından bu yana 3 bin 47 kişi ücretsiz internet hizmetimizden faydalanırken, 645 GB indirme ve 23 GB yükleme yaptı. Vatandaşlarımız ücretsiz internetten ortalama 66 dakika yararlanmıştır. Çağımızda birçok konuda bilgilenmek amacıyla kullanılan interneti ilçemizde vatandaşlarımıza ücretsiz ve güvenli olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 7 farklı noktada verdiğimiz ücretsiz Wi-Fi hizmet ağını daha da genişletmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 7 adet ücretsiz Wi-Fi noktalarımıza Geri Dönüşüm Parkı ve Eren Bülbül Parkı’nı da ekleyerek, bu sayıyı 9’a yükselteceğiz. Söz konusu iki alanda alt yapı çalışmalarını tamamladık ve çok yakın bir sürede hizmete alacağız. Keşan Belediyesi olarak her zaman yeniliklere öncü olmaya devam edeceğiz.” dedi.