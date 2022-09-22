Uçuruma yuvarlandı

Bursa-Ankara karayolu üzeri Kınık mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan Cip, uçuruma yuvarlandı, sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kınık mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Turan Ege S.(26) yönetimindeki 16 BEB 16 plakalı Cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanarak düz durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.