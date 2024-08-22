UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya arka direkte Aliseda’nın vuruşunda kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı Paulista, kale çizgisinin hemen önünden çıkardı. Pozisyonun devamında boşta kalan topu kaleci Mert Günok kontrol etti.
20. dakikada Steffen’in ceza yayından savunma arkasına pasında topla buluşan Vladi’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
21. dakikada Paulista’nın uzun pasında sol tarafta Gedson Fernandes topla buluştu. Ceza sahasına giren Gedson’un sol çaprazdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada sağ tarafta topla buluşan Zanotti’nin ceza sahası içine aktardığı pasta Bislimi’nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
Hakemler: Morten Krogh, Dennis Rasmussen, Steffen Bramsen
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Bislimi, Mahmoud, Steffen, Aliseda, Vladi
Yedekler: Osigwe, Mina, Brault-Guillard, Macek, Grgic, Bottani, Mai, Mahou, Cimignani, Marques, Correia, Przybylko
Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Ndour, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Muçi, Onana, Can Keleş, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Goller: Bislimi (dk. 34) (Lugano), Gedson Fernandes (dk. 21) (Beşiktaş)
Sarı kart: Ndour (Beşiktaş)