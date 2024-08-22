Son yıllarda artan akıllı telefon kullanımının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, Avrupa'da birçok ülke okullarda akıllı telefonları yasaklama kararı aldı. Özellikle Fransa, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerde alınan bu önlemler, ilk ve orta dereceli okullarda ders saatlerinde akıllı telefon kullanımını tamamen engellemeyi hedefliyor.

Yasak, öğrencilerin derslere odaklanmasını sağlamak, dikkat dağınıklığını önlemek ve sosyal medya bağımlılığı gibi sorunlarla mücadele etmek amacıyla devreye sokuldu. Eğitimciler, öğrencilerin akıllı telefonlar nedeniyle sosyal etkileşim ve akademik başarılarının düştüğüne dikkat çekerken, ebeveynler de bu kararı büyük ölçüde destekliyor.

Fransa, bu konuda öncü bir adım atarak 2018'den beri 15 yaş altı öğrencilere okullarda akıllı telefon kullanımını yasaklamıştı. Yeni kararlarla birlikte diğer Avrupa ülkeleri de bu uygulamayı genişletiyor. Uzmanlar, bu yasakların öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını vurguluyor.

Ancak bazı kesimler, telefonların tamamen yasaklanmasının teknolojiyi eğitim amaçlı kullanmayı engelleyebileceği görüşünde. Bu sebeple bazı okullarda sadece ders saatlerinde yasaklama getirilirken, diğer zamanlarda kontrollü kullanımın mümkün olabileceği öneriliyor.