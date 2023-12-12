UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Ankersen’in şutunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.
14. dakikada Angelino’nun sol kanattan arka direğe ortasında Tete kafayı vurdu, kale önünde savunmaya çarpan top kornere çıktı.
42. dakikada ara pasta topla buluşan Sacha Boey’un ortasında arka direkte Icardi, Zaha’ya indirdi. Zaha’nın vuruşunda top savunmadan sekerek oyun alanına döndü.
Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini
Kopenhag: Kamil Grabara, Elias Jelert, Denis Vavro, Peter Ankersen, Kevin Diks, Diogo Gonçalves, Rasmus Falk, Lukas Lerager, Mohamed Elias Achouri, Mohamed Elyounoussi, Viktor Claesson
Yedekler: Theo Sander, Andreas Dithmer, Nicolai Boilesen, Valdemar Lund Jensen, Christian Sorensen, Mateo Tanlongo, Oscar Hojlund, Roony Bardghji, Victor Mow Froholdt, Jordan Larsson, Andreas Cornelius, Orri Steinn Oskarsson
Teknik Direktör: Jacop Neestrup
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kart: Elias Jelert (Kopenhag)