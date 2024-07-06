UEFA'nın Türkiye'ye Verdiği Ceza Yok Artık Dedirtti!

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında ülkelere uyguladığı para cezalarını açıkladı. Türkiye, 95.125 Euro ile en yüksek cezayı alan dördüncü ülke olarak belirlendi. Hırvatistan ise 220.875 Euro ceza ile en yüksek cezayı ödeyen ülke oldu. Türkiye'nin cezasının, Gürcistan ve Portekiz maçlarında yaşanan saha içi olaylardan kaynaklandığı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ceza kararına itiraz etmeyi planlıyor. Fransa, Slovakya ve İspanya ise turnuvanın grup aşamasında hiç ceza almadı

3 Ülkeye Ceza Verilmedi

Fransa, Slovakya ve İspanya ise hiç ceza almadı.

Hırvatistan: 220.875 euro

Arnavutluk: 171.375 euro

Sırbistan: 166.625 euro

Türkiye: 95.125 euro

İsviçre: 91.750 euro

Romanya: 84.250 euro

Macaristan: 82.250 euro

Avusturya: 59.875 euro

Polonya: 56.375 euro

Slovenya: 51.250 euro

Gürcistan: 46.000 euro

İtalya: 30.000 Euro

Almanya: 23.375 euro

Ukrayna: 23.000 euro

Hollanda: 20.500 euro

Belçika: 17.000 euro

Çek Cumhuriyeti: 17.000 euro

İngiltere: 12.500 euro

Danimarka: 10.000 euro

İskoçya: 9.000 euro

Portekiz: 5.250 euro

Fransa: 0 euro

Slovakya: 0 euro

İspanya: 0 euro