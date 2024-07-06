UEFA'nın Türkiye'ye Verdiği Ceza Yok Artık Dedirtti!
UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında ülkelere uyguladığı para cezalarını açıkladı. Türkiye, 95.125 Euro ile en yüksek cezayı alan dördüncü ülke olarak belirlendi. Hırvatistan ise 220.875 Euro ceza ile en yüksek cezayı ödeyen ülke oldu. Türkiye'nin cezasının, Gürcistan ve Portekiz maçlarında yaşanan saha içi olaylardan kaynaklandığı bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ceza kararına itiraz etmeyi planlıyor. Fransa, Slovakya ve İspanya ise turnuvanın grup aşamasında hiç ceza almadı
3 Ülkeye Ceza Verilmedi
Fransa, Slovakya ve İspanya ise hiç ceza almadı.
Hırvatistan: 220.875 euro
Arnavutluk: 171.375 euro
Sırbistan: 166.625 euro
Türkiye: 95.125 euro
İsviçre: 91.750 euro
Romanya: 84.250 euro
Macaristan: 82.250 euro
Avusturya: 59.875 euro
Polonya: 56.375 euro
Slovenya: 51.250 euro
Gürcistan: 46.000 euro
İtalya: 30.000 Euro
Almanya: 23.375 euro
Ukrayna: 23.000 euro
Hollanda: 20.500 euro
Belçika: 17.000 euro
Çek Cumhuriyeti: 17.000 euro
İngiltere: 12.500 euro
Danimarka: 10.000 euro
İskoçya: 9.000 euro
Portekiz: 5.250 euro
Fransa: 0 euro
Slovakya: 0 euro
İspanya: 0 euro