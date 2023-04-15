MODEF BAŞKANI UĞURDAĞ’DAN 150 BİN LİRALIK PRİM DESTEĞİ



MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile yönetim kurulu tarafından İnegölspor’umuzun kalan maçlarında elde edeceği galibiyetler için 150 bin TL prim desteği vereceklerini açıkladılar.



MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, her zaman İnegölspor’umuzun yanında olduklarını belirterek, “Her sezon olduğu gibi her zaman İnegölspor’umuzun yanında ve destekçisiyiz. Bilindiği gibi sezon başında MODEF olarak kulübümüze destek vermiştik. Daha sonra forma kampanyasına da destek verdik. Bugün yine destek verme gereğini gördük ve 150 bin lira destek verme kararı aldık. Yarın da ihtiyaç olduğu zaman destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah ekibimiz Önce Batman maçını daha sonrada sırasıyla Çorum ve Sivas maçlarını kazanarak alt sıralardan kurtulacak. Biz takımımıza güveniyoruz ve başarılar diliyoruz.”dedi.

Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ise “MODEF Başkanımız Yavuz Uğurdağ ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman desteğe ihtiyacımız varken başkanımız yanımızda oldu ve desteğini sonuna kadar verdi. Bugünde 150 bin liralık destek verdiler. Camiamız adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bugüne kadar kulübümüze destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.