Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda, 2024 yılı itibarıyla Ulusal Vefa Programı kapsamında 127 bin vatandaş için 2,8 milyar liralık kaynak sağladıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunumu öncesi bazı muhalefet partisi milletvekilleri, sıralarına hayatını kaybetmiş çocuk ve kadınların resimlerini bıraktı.

Bakan Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Aile yapısına ve değerlerine özen ve hassasiyet göstererek aileyi korumayı anayasal bir sorumluluk olarak nitelendiren Bakan Göktaş, bu sorumlulukla "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı hazırladıklarını belirtti.

"2,8 MİLYAR LİRALIK KAYNAK SAĞLADIK"

Bugün sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'sinin çalışamayacak durumda olan vatandaşlar olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, sunumunda şunları kaydetti:

"Yani yüzde 82'si yaşlı, çocuk ve engellilerden oluşuyor. Süreli olarak başlattığımız, Türkiye Aile Destek Programımız, afetle mücadele eden vatandaşlarımız ve tek seferlik yardımlarımız da dahil olmak üzere, sosyal yardım programlarımızdan 4,9 milyon hanemiz yararlandı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere bu yıl 39,2 milyar lira olmak üzere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık. Hedefimiz, sosyal yardım sistemimizi sadeleştirip dijitalleştirerek daha kapsayıcı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Ulusal Vefa Programıyla, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla temizlik, bakım ve yemek hizmetleri gibi temel ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyoruz. Bu bağlamda, 2024 yılı itibarıyla 127 bin vatandaşımız için 2,8 milyar liralık kaynak sağladık."