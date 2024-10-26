Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı onuruna, Uludağ İçecek Türk A.Ş. sponsorluğunda bestelenen “Bir Ulus Uyanıyor” adlı senfonik eser, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya’da gerçekleşen konserde de, sanat dolu anlar yaşandı.BURSA (İGFA) - Uludağ İçecek Türk A.Ş.’nin besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı’ya sipariş ettiği eser, ilk olarak 10 Aralık 2023’te Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile prömiyerini gerçekleştirdi. 2024 yılı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında sergilenen eser, 18 Mayıs tarihinde CRR Senfoni Orkestrası tarafından İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, 31 Ağustos’ta da Eskişehir Senfoni Orkestrası tarafından Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde sahnelendi.

“Bir Ulus Uyanıyor” adlı eser Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 25 Ekim’de Antalya Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, Besteci ve Orkestra Şefi Oğuzhan Balcı’nın yönetiminde Antalyalı sanatseverlerle buluştu.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen kurtuluş mücadelesini, halkın cesaretini ve vatan sevgisini anlatan “Bir Ulus Uyanıyor” eserinde, Mezzo Soprano Aylin Ateş, Tenor Ufuk Toker ve Bariton Caner Akgün solist olarak yer alırken; anlatımı Metin Yazarı Ersin Antep gerçekleştirdi.

Sanatseverler orkestrayı dakikalarca ayakta alkışladığı konser sonunda gazetecilere açıklama yapan Oğuzhan Balcı, “10 bölümlü, 3 solist ve senfonik orkestra için bir müzik yazdım. Buradan geriye baktığımızda tam anlamıyla kurtuluş dönemi hikayelerinin olduğu, bunun hem somut hem soyut anlayışta müzikal bölümlerle anlatıldığı bir senfonik eser olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Müziğin çok güçlü bir sanat dalı olduğuna dikkat çeken Balcı, “Anlatmak istediğiniz bütün duyguları müzikle anlatabiliyorsunuz. Ulu Önder Mustafa Kemal ve adını bildiğimiz, bilmediğimiz nice kahramanı kendi müzik dilimle anmak istedim. Aslında onlara teşekkür etmek istedim” diye konuştu.

Eser, yıl boyunca farklı şehirlerde gerçekleşen konserlerle çok sayıda sanatseverin beğenisine sunulacak.