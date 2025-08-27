Uludağ İçecek tarafından kiralanan Maslak-Levent hattındaki devasa duvar reklam alanında yapay zeka ile Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen dikkat çekici bir kampanyaya imza atıldı. Marka, sevilen Uludağ Şekersiz Limonata’yı, müzik ve yapay zekayı buluşturan "9/8 lik ritm" sahnesiyle milyonlara ulaştırdı.

Reklam filminde hikaye; Maslak-Levent hattındaki reklam panosunda yer alan Uludağ Şekersiz Limonata görseliyle, tam karşısındaki Burhan Öçal konser afişinin karşı karşıya gelmesiyle başlıyor. Yapay zeka sayesinde her iki billboard da canlanıyor; Uludağ Şekersiz Limonata’nın ferah enerjisi ile Öçal’ın 9/8 lik ritimleri buluşarak kaotik şehir hayatının ortasında AI kıza göbek attırıyor.

Kampanyanın merkezinde yer alan dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal; ikonik "9/8 Uludağ Limonata" jingle’ını enerjik bir performansla yeniden yorumluyor ve böylece AI teknolojisiyle hazırlanan filmde, ilk kez bir sanatçı ve yapay zeka karakter aynı sahneyi paylaşıyor.

Reklam filminde, yapay zeka karakterin 9/8 lik ritim eşliğinde göbek atarak Öçal’a limonata ikram etmesi; ev halkından taksi şoförüne kadar herkeste merak uyandırıyor. Kampanya, yalnızca bir ürün tanıtımı değil, aynı zamanda izleyiciyi içine çeken bir deneyim sunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, kampanyanın stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi;

"Türkiye içecek sektöründe inovasyonu sürekli önceliklendiren bir marka olarak, tüketicilerimize sadece bir içecek değil, aynı zamanda unutulmaz bir deneyim sunmak istiyoruz. Öncelikli İstanbul’daki en önemli açık hava reklam alanını kiraladık. Uludağ Şekersiz Limonata ve "Uludağ Limonata ile 9/8" kampanyamızı Maslak-Levent hattındaki bu prestijli açık hava mecrasında tanıtmak, markamızın yenilikçi vizyonunu ve yatırım gücünü yansıtıyor."

Uludağ İçecek, bu kampanyayla yalnızca ürününü sahneye taşımakla kalmıyor; aynı zamanda şehir hayatının merkezinde kültür, müzik ve teknolojiyi buluşturan inanılmaz bir pazarlama yaklaşımı ortaya koyuyor.