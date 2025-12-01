Bu öngörüye göre SSK–Bağkur emeklileri yaklaşık %12,28, memur ve memur emeklileri ise %18,7 oranında zam alacak. Ayrıca en düşük emekli aylığının 18.953 TL seviyesine çıkabileceği değerlendiriliyor.

Memur ve emeklilerin yakından takip ettiği maaş düzenlemelerine dair bu yeni tablo, Şimşek’in Londra’da katıldığı Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) programında yaptığı enflasyon açıklamasıyla ortaya çıktı.

Mevcut uygulamada:

• SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılıyor.

• Memur ve memur emeklilerine, toplu sözleşmedeki %11’lik artışa ek olarak enflasyon farkı ekleniyor.

Temmuz–Ekim döneminde açıklanan rakamlar, şimdiden SSK–Bağ-Kur emeklileri için %10,25, memurlar için %16,55 oranında zammı garantilemiş durumda. Kesin oranlar kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

Şimşek, Türkiye'nin şu an önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu belirterek "Enflasyon yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Önümüzdeki yıl yüzde 20'nin altını hedefliyoruz, sonraki yıl tek haneye düşecek" dedi. Bu açıklama, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için güçlü bir referans niteliği taşıyor.

Mehmet Şimşek'in açıkladığı %31 yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında:

SSK–BAĞ-KUR emekli zammı: %12,28

Memur ve memur emeklisi zammı: %18,7

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Yüzde 12,28'lik artış gerçekleşirse en düşük emekli aylığı 16.881 TL → 18.953 TL seviyesine çıkacak.