

Olay, 27 Eylül 2025 tarihinde saat 19.43 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.F. isimli şahıs, Sarıalan mevkiinden Zeyniler Mahallesi’ne doğru yürüyüşe çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte yönünü kaybeden şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bulunduğu yerden ilerleyemediğini belirten vatandaş için bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yapılan arama çalışması sonucu şahsı bulunduğu noktadan güvenli bir şekilde tahliye etti.

Olay yerinde hazır bulunan UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan vatandaşın herhangi bir sağlık problemi olmadığı bildirildi.

AFAD ekipleri, başarılı operasyonun ardından kuruma dönüş yaptı.