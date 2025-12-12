Son yıllarda, başta büyük sanayi tesislerinde, ormanlarda ve şehir içi yaşam alanlarında vuku bulan üzücü ve yıkıcı yangın hadiseleri, Türkiye'nin bu alandaki önleyici tedbirlere olan acil toplumsal ihtiyacını gözler önüne seriyor. Yaşanan bu büyük felaketler, sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda can güvenliği endişesine ve büyük ekolojik zararlara neden oluyor. İşte tam da bu hayati ihtiyaca cevap vermek üzere, "Yangınlarda Önleyici Yaklaşımlar ve Global Ölçekte Türkiye’nin Rolü" temasıyla, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren prestijli bir zirve düzenlenecek.

AKADEMİ, BÜROKRASİ VE ÖZEL SEKTÖR BULUŞACAK

Programla ilgili bilgi veren BTSO Eğitim Konseyi Başkan Yardımcısı, TÜMBİFED Düzenleme Kurulu Başkanı Edip Ali Demirtaş, “TÜMBİFED'in organizasyonuyla hayata geçirilen Yangın Zirvesi 2025 17 Aralık Çarşamba günü, saat 10.00–17.00 arasında, Uludağ Swiss Otel’de Yangın Zirvesi düzenlenecektir. Zirvede; istatistikler, can kayıpları ve hasarlar, yönetmelikler ve önlemler tüm boyutlarıyla ele alınacak olup, ana tema “Önleyici Yaklaşımlar ve Global Ölçekte Türkiye’nin Rolü” olacaktır. Etkinlik, TÜMBİFED Genel Başkanı Sn. Mehmet Hüsrev’in himayelerinde ve TÜMBİFED Genel Sekreteri Dr. Sn. İlker Karbuz’un koordinasyonunda gerçekleşecektir. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Bursa ve çevre illerimizin Valileri, Vali Yardımcıları ve Kaymakamları, Belediye Başkanları, İtfaiye Daire Başkanları, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları, Elektrik, Makina ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanları ile ilgili komisyon başkanları, uluslararası uzmanlar, dernek temsilcileri ve medya kuruluşlarının katılımıyla geniş bir yelpazede gerçekleştirilecektir. Bu zirvede Türkiye’nin yangın güvenliği alanındaki öncü rolü tüm dünyaya aktarılacaktır” dedi.