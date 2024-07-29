İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexandar Nedevskı" Bodrum'da düzenlenen “KUYU-13” operasyonuyla yakalandı.ANKARA (İGFA) - İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan “Alexander Gustafsson” İstanbul’da, Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan “Dragan Pavlıcevıc” İstanbul’da, İsveç tarafından çıkartılan kırmızı difüzyon mesajıyla aranan "Alexandar Nedevskı" Bodrum'da düzenlenen “Kuyu-13” operasyonuyla yakalandı.

Uluslararası seviyede aranan 3 kişinin "Kuyu-13" operasyonuyla yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ""Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz. İstihbarat Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

???? İsveç tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Alexander Gustafsson” İstanbul’da, ???? Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu… pic.twitter.com/NZPa7z0Ee4— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2024