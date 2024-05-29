Küçükçekmece’de ‘Uluslararası Masal İstanbul’ Festivali, bu yıl beşinci yaşını ‘Barış Masalları’ temasıyla kutlayacak.

Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Uluslararası Masal İstanbul’ Festivali, bu yıl beşinci yaşını ‘Barış Masalları’ temasıyla kutlayacak. 4 Haziran Salı günü saat 19.00’da Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da açılışı gerçekleştirilecek olan ‘V. Masal İstanbul’ Festivali’nde Türkiye’den, İran ve Marakeş’ten gelen masal anlatıcıları, 5 gün boyunca masallarla kalplere barış tohumları ekmeye hazırlanıyor. Sanat Yönetmenliğini Nazlı Çevik Azazi’nin yaptığı, ‘V. Masal İstanbul’ Festivali 4-8 Haziran tarihleri arasında Küçükçekmece’de gerçekleştirilecek. 4 Haziran’da Göl Kenarında yürüyüş ve Luxus Konseri ile başlayacak festivalde, 5 gün boyunca Masal Kamyonu ilçenin çeşitli noktalarında her yaştan masal severlerle buluşacak.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi, Selçuklu Park, Cennet Meydan, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Tevfikbey Mahallesi Rafet Uçankuş Parkı, Seyir Parkı, Güzel Sanatlar Akademisi masallarla buluşma noktası olacak. Festivalde anlatıcılar, Küçükçekmece Belediyesi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’nde özel çocuklarla buluşarak, rehabilitasyon öğrencilerine özel masallar anlatacak. Festival kapsamında, atölyeler, eğitimler, seminerler, konferanslar da düzenlenecek.

"Küçükçekmece’den masallarla tüm dünyaya barış köprüsü kurmak istiyoruz"

Tüm İstanbulluları barışın önemini ve güzelliğini vurgulayacak ‘V. Masal İstanbul’ Festivali’ne davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,” Dünyanın zor günlerden geçtiği, barışa olan ihtiyacı daha derinden hissettiğimiz şu günlerde, biz hiçbir annenin, hiçbir çocuğun gözyaşı dökmediği, canının yanmadığı bir dünyaya inanmak istiyoruz. ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyoruz ve Küçükçekmece’de de masallarla tüm insanlığı umudumuz barışa davet ediyoruz. ‘V. Masal İstanbul’ Festivalimizle Küçükçekmece’den tüm dünyaya barış köprüsü kurmaya hazırlanıyoruz. Masalların anlatıyla canlanacağı, barış güvercinini Küçükçekmece’nin semalarında uçuracağımız festivalimize tüm İstanbullular davetlidir” diye konuştu.