Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler Türkçeye de ilgi gösterirken, çoğunlukla tıp, diş hekimliği, fizik tedavi ve rehabilitasyon, işletme, mütercim tercümanlık, turizm işletmeciliği ve moda tasarımı bölümlerini tercih ediyor.

Türkiye’de 325 bin uluslararası öğrenci üniversite eğitimi görüyor. Dünyada uluslararası öğrencilerin dolaşım sayısı 6 milyonu aşıyor ve en fazla öğrenciyi 1 milyon ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ağırlıyor. Türkiye’ye en fazla öğrenci ise Türki Cumhuriyetler ile Ortadoğu ve Afrika’dan geliyor. 20 yıl önce on binlerle anılan uluslararası öğrenci sayısının yüzbinlere çıktığını belirten Beykent Üniversitesi BU-TÖMER Müdürü Kemal Mutlu, “Türkçe son yıllarda uluslararası arenada önemli bir dil haline geldi. Bunun sebepleri arasında ekonomik, askeri, siyasi, politik ve eğitim gibi faktörler yer alıyor. Bu durum uluslararası öğrenciler başta olmak üzere Türkiye’de staj yapmak veya çalışmak isteyenlerin Türkçe öğrenmesine sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin tercih ettiği bölümler hakkında bilgi veren Mutlu, “Tüm dünyada Türkçe öğrenmek isteyen herkese Türkçemizi en çağdaş metot ve öğretim teknikleriyle öğretmeyi ilke edinmiş bir uygulama ve araştırma merkeziyiz. Gelen öğrenciler Türkçe öğreniyor ve en çoğunlukla tıp, diş hekimliği, fizik tedavi ve rehabilitasyon, işletme, mütercim tercümanlık, turizm işletmeciliği ve moda tasarımı bölümlerini tercih ediyor” şeklinde konuştu.