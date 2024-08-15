ULUTEK ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen Girişimci Destek Programı Bilgilendirme Toplantısına katılan KOSGEB Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör, nitelikli projeleri seçerek işletmelere proje bazlı destek vereceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark'ta, girişimcilerin desteklenmesine yönelik olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile ‘Girişimci Destek Programı’ hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz’ün açılış konuşmalarıyla gerçekleşen etkinlikte, KOSGEB Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör ve KOSGEB KOBİ Uzmanı Yakup Piri katılımcılara destek paketleri hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu.

‘DESTEKLER REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK’

Açılış konuşmasında KOSGEB tarafından açılan çağrıların girişimciler için önemli olduğunu ve bu desteklerden yararlanmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. İrfan Karagöz, "Bu süreçte, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişim konusunda yaşadığı zorluklar, büyüme ve inovasyon kapasitelerini sınırlayabiliyor. KOSGEB'in sunduğu destekler, bu noktada firmalarımız için hayati bir rol oynuyor. Destek programı, girişimcilerimiz ve Ar-Ge projelerini daha da ileriye taşımak isteyen firmalar için büyük bir fırsat. Bu desteklerin, firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artıracağına inanıyorum. Bu bağlamda KOSGEB Bursa Batı Müdürü Sayın Erkan Bey’e ve ekibine bilgilendirmeleri için teşekkür eder, girişimcilerimize yeni kapılar açmasını dilerim." dedi.

‘KOSGEB GİRİŞİMCİLERİN YANINDA’

KOSGEB Bursa Batı Müdürü Erkan Güngör ise, ‘KOSGEB Girişimcilerin Yanında’ sloganıyla başlayan destek programlarının 2024 itibarıyla yalınlaştırıldığını belirtti. Güngör, "2024-2028 stratejik planına göre destek modellerini değiştirmemiz gerektiğini düşünerek yalınlaşmaya gittik ve girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel işletmeler olmak üzere tüm destek modellerini dört ana başlığa indirdik. Nitelikli projeleri seçerek destekleme kararımızla işletmelere proje bazlı destek vereceğiz. Tüm destek modellerimizde proje bazlı finansmana erişim modeline geçiyoruz." diye konuştu.

KOSGEB KOBİ Uzmanı Yakup Piri ise girişimcilik eğitimleri ve paketlerden bahsederek “Şu anda 2 milyon TL'ye kadar çıkan desteklerimizle daha nitelikli projeleri desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.