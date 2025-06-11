Tutuklu olarak yargılanan Özdağ için savcı, 1,5 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Silivri Cezaevi’ndeki 2 numaralı salonda saat 10.50’de başlayan duruşmada Özdağ ve avukatları savunmalarını sundu. Savcılık, duruşma sonunda mütalaasını sunarak Özdağ’ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Söz konusu dosya, 17 Şubat tarihinde diğer suçlamalardan ayrılarak tefrik edilmişti. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla da ayrıca dava açılan Özdağ hakkında, bu suçlamadan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi bulunuyor. Bu dosyaya ilişkin ilk duruşma ise 29 Nisan’da İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilmişti.