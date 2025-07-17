İstanbul’un yoğun bölgelerini birleştirecek 13 km’lik Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. 2019’da %4 seviyesinde devralınan proje, %88,2 tamamlanma oranıyla 2026’da hizmete açılmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2017’de ihale edilen ancak 2018’de finansman yetersizliği nedeniyle duran Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesini 2019’da uluslararası kredilerle yeniden başlattı.

11 istasyondan oluşan 13 km’lik hatta, yüzde 88,2 fiziki ilerleme sağlandı. 475 milyon Euro kredi temin edilen proje için ek 110 milyon Euro’luk borçlanma izni Mart 2025’te alındı, finansman süreci tamamlanmak üzere.

KAZIM KARABEKİR İSTASYONU’NDA SOSYAL YAŞAM ALANI

Proje, sadece ulaşımı değil, kent yaşamını da dönüştürmeyi hedefliyor. Kazım Karabekir İstasyonu çevresinde yeşil alanlar, yaya yolları, dinlenme alanları ve sosyal donatılar içeren modern bir çevre düzenlemesi yapılacak. İstasyon, Yuvamız İstanbul çatısı altında 550 metrekarelik tek katlı bir kreşle desteklenecek. 3 derslik ve 1 kısa mola merkezi bulunacak kreş, metro hattıyla eş zamanlı açılacak.

40 YENİ METRO ARACI YOLDA

Hatta kullanılmak üzere 40 yeni metro aracı temin ediliyor. İlk 3 set (12 vagon) tamamlandı, kalan 7 setin (28 vagon) üretimi 2025 sonuna kadar bitecek. Test ve devreye alma süreçlerinin ardından hat, 60. Yıl Parkı, Tütüncü Mehmet Efendi, Sahrayıcedit, Yenisahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarşı, SBÜ Hastanesi ve Kazım Karabekir istasyonlarıyla 2026’da hizmete girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle İstanbul’un trafik yükünü hafifletmeyi ve bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.