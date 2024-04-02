Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ikinci kez Ümraniye Belediye Başkanı seçildi. Başkan Yıldırım, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde yüzde 42.44 oy alarak bir kez daha kazandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için yeniden Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Ümraniye Belediye Başkan Adayı gösterilen Başkan İsmet Yıldırım, ikinci döneminde kazandı. İstanbul’un en çok seçmeni bulunan dördüncü ilçesi Ümraniye’de, Başkan İsmet Yıldırım yüzde 42,44 oy alarak ikinci kez seçildi.

Başkan İsmet Yıldırım, “Bir seçimi daha huzur ve güven içinde tamamladık. Çıkan sonuç vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu meyanda bize yeniden Ümraniye’ye hizmet etme fırsatı veren bütün hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bizler ilk günkü aşkla, aynı gayret ve samimiyetle çalışacak, Ümraniye’miz için en güzelini yapacağız. Bu seçimlerin tekrar hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.