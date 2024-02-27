Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Müftülüğü ve Diyanet görevlileri ile düzenlenen yemek programına katıldı. Yıldırım, “Peygamber olan bu şehrimizde, 39 ilçemizde dini hizmetlerimiz devam ediyor” dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından İlçe Müftülüğü ve Diyanet görevlileri için yemek programı düzenlendi. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, çok sayıda din görevlisi ve ilçe müftülüğünden yetkililer katıldı.

“Ümraniye’de çok şükür iyi bir birliktelik var”

Programda konuşan İsmet Yıldırım, “Din hizmetleri diyanetimiz eliyle İstanbul’umuzda bu güzel şehrimizde, peygamber şehrinde 39 ilçemizde dini hizmetlerimiz devam ediyor. Yeterli mi? Yeterli olmaz. Çünkü doğum ve ölüme kadar hoca lazım. Lazımsa dini hizmetler bitmez demektir. Ümraniye’de çok şükür iyi bir birliktelik var. Nüfusumuz 736 bin, 165’e yakın camimiz var” sözlerini kullandı.