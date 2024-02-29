Ümraniye’de, 28 Şubat darbesinde çıkarılan gazetelerin kupürlerinden oluşan sergi ve söyleşi programı düzenlendi. Düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından 28 Şubat’ın yıl dönümünde “28 Şubat Programı ve Sergisi” isimli program düzenlendi. Dün akşam düzenlenen programda, 28 Şubat tarihinde çıkan gazetelerin darbe temalı kupürleri sergilendi. Vatandaşların sergiye katılımının ardından alanda söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, Yazar Kenan Alpay, İlhan Aktaş ve Eğitimci-Yazar Gülşen Özer konuşmacı olarak katıldı. Vatandaşlar, sergi ve söyleyişe yoğun ilgi gösterdi.