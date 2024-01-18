Ümraniye’de çalışma yapılan metro hattında meydana gelen kısmi çökme nedeniyle, daha öncesinde boşaltılmış olan biri dört diğeri üç katlı iki bina çöktü. Çökme meydana gelen metro şantiyesi dron ile görüntülendi.

Olay, Ümraniye’de Elmalıkent Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında yaşandı. Göztepe - Ümraniye Metro hattında çalışma yapıldığı sırada kısmi çökme meydana geldi. Metro hattındaki çökme nedeniyle Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve daha öncesinde boşaltılmış olan biri dört, diğeri üç katlı bitişik nizamlı iki bina da çöktü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olabilecek bir çökme riskine karşı ekipler tarafından bölgede güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Öte yandan, çökmenin meydana geldiği metro şantiyesi havadan görüntülendi.