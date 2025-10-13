Nesli tehlike altında olan türlerin tekrar eski yerlerine kazandırılması projesi çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Kızıl Geyik Üretme İstasyonu'ndan yetiştirilen 3 adet kızıl geyik, doğal ortamına salındı. Geyiklerin yakalanması ve doğal ortamına aktarılması ise saniye saniye kayda alındı.



Uludağ'ın eteklerinde doğal ortamına kavuşan geyikler ise, hoplaya zıplaya ormanın içerisinde kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının korunması için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor.