Ümraniye'de kız arkadaşıyla park halindeki aracında oturan genç, maskeli bir şahıs tarafından silah zoruyla araçtan indirildi. Aracı gasp ederek kaçan ve 7 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Nisan Pazar günü saat 01.10 sıralarında Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. (27), kız arkadaşıyla birlikte cadde üzerinde park halindeki aracında oturduğu esnada yüzü maskeli bir şahıs yanlarına yaklaştı. Aracın camına vurarak silah doğrultan saldırgan, H.Y. ve kız arkadaşını zorla araçtan indirdi. Şüpheli, gasp ettiği otomobille Şile Otoyolu istikametine doğru kaçarak izini kaybettirdi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak aracın izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde gasp edilen araç, 7 Nisan günü Ümraniye'de tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla İ.Ç. (28), araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.Ç.'nin yapılan sorgulamasında, farklı suçlardan 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Araçta yapılan aramalarda; olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör içinde 4 adet fişek ve 1 adet siyah cerrahi maske ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.