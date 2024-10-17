Ümraniye Belediyesi, gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve okullardaki spor eğitimine katkı sağlamak amacıyla ilkokul, ortaokul ve liselere spor malzemesi desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Ümraniye Belediyesi, gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için toplamda 100 okula 3 bin 267 adet spor malzemesi dağıttı. Bu destek, Ümraniye’deki öğrencilerin spora katılımını artırmayı ve spora olan ilgilerini canlı tutmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sporun önemine vurgu yaparak, "Bugün yine önemli bir etkinlik için bir aradayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak ve spora katılımlarını teşvik etmek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımıza spor malzemesi desteği veriyoruz. 37 ilkokul, 39 ortaokul ve 24 liseye toplamda 3 bin 267 adet malzeme dağıttık. Ayrıca geçtiğimiz hafta 15 amatör spor kulübüne de çeşitli spor malzemeleri sağladık. Ümraniye’de öğrenci olmak ayrıcalıktır, biz de bu ayrıcalığı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye’de sporla ilgilenen her bireye destek vermeye devam edeceklerini belirterek gençlerin sporun herhangi bir dalıyla uğraşmalarının hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.