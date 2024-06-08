Ümraniye’de oto galeri ve oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren iki iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye’de Aşağı Dudullu Mahallesi’nde oto yıkamacı ve oto galeri olarak faaliyet yürüten iki ayrı iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi edindi. Bunun üzerine harekete geçen polis, bir süre takibe alınan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda N.O. isimli şüpheli

yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 kilo 650 gram uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, ruhsatsız bir tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Farklı suçlardan toplam 5 suç kaydı bulunan N.O, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

N.O., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.