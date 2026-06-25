Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İyi Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve CHP'den istifa eden Keşan İl Başkanı Mehmet Özcan'ın AKP'ye katıldığını duyurdu ve rozetlerini taktı. Erdoğan, "Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilci olan AK Parti'mize yönelik teveccüh katlanarak artıyor. Şehrine, ilçesine beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmak istiyor. Bugün yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız" dedi.

Kaynak: T24