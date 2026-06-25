Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın himayelerinde gerçekleştirilen protokol törenine hayırsever Saffet Altunal'ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin katıldı.

Akhisar Mahallesi'nde inşa edilecek 16 derslikli okulun, ilçenin eğitim kapasitesine önemli katkı sağlaması ve öğrencilerin daha modern eğitim ortamlarında öğrenim görmesine imkan sunması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İnegöl'ün eğitim vizyonuna katkı sunacak yatırımın hayata geçirilmesinde destek veren hayırsever Saffet Altunal'a teşekkür ederek, okulun öğrencilere, eğitim camiasına ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.