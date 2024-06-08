Kartal Belediyesi, ilçede sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarında larva mücadele çalışmalarını başlattı. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlığı ve huzuru için her noktada uçkun ve larva çalışmalarını 7/24 etkin bir şekilde yürütüyor.

Kartallı vatandaşların özellikle sıcak yaz günlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için harekete geçen Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilaçlama ekipleri ile koordineli olarak ‘Entegre Vektör Mücadelesi’ kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı.

Yaz mevsiminin gelmesi ve gece ısısının yükselmesiyle birlikte uçkun ve larvalara karşı mücadele çalışması başlatan ekipler, hazırlanan planlama doğrultusunda ilçe genelinde halk sağlığının korunması amacıyla karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktaları olan alanlarda koruyucu önlemler alarak ilaçlama yapıyor.

Uçkun ve larva ile mücadele faaliyetlerinin Kartal’ın 20 mahallesinde ve diğer canlılara zarar vermeden yapıldığını belirten yetkililer, teçhizatlı araçlarla yürütülen uygulamayla daha larva döneminde çalışmaları başlattıklarını, biyolojik mücadele ile yumurta, larva ve ergin dönemlerinde yapılacak çalışmaları planlı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde halk sağlığını merkeze alarak yaz ayları boyunca yoğun ve titiz bir çalışma sürdürecek olan ekipler, çevre dostu ilaçlama yöntemlerini kullanarak hem Kartallıların hem de çevre ve diğer canlıların sağlığını korumayı amaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri ile koordineli yürütülecek ‘Entegre Vektör Mücadelesi’ havanın ısı durumuna göre Eylül ayı sonuna kadar sürecek olup; genel larva mücadelesi yıl boyu devam edecek.