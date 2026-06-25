Olay, Hamidiye Mahallesi Fatih Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ayşe K. (17), evine gitmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra genç kızı, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen eski iş arkadaşları takip etmeye başladı.

Ara sokağa giren Ayşe K., burada 4 kızın saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla darp edilen genç kız yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ