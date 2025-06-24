Ümraniye Belediyesi, orman yangınlarını önleme ve çevre kirliliğini azaltma amacıyla millet bahçelerinde kurduğu, dumansız hava sahası oluşturan ve yangın riski taşımayan doğalgazlı mangal üniteleriyle vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

Yaz aylarında artan orman yangını riski ve çevre kirliliğine karşı Ümraniye Belediyesi tarafından millet bahçelerinde kurulan doğalgazlı mangal üniteleriyle vatandaşlara hizmet sunulmaya devam ediliyor. Doğalgazlı mangal üniteleri bir yandan geleneksel mangal kültürünü yaşatırken, bir yandan da doğayı korumayı hedefleyen bir uygulama olarak hem yangın riski ortadan kalkıyor hem de hava kirliliğini azaltıyor.

Vatandaşlar güvenli, hijyenik ve çevre dostu doğalgazlı mangal üniteleriyle mangal keyfi yapabilecek

Ümraniye’deki Trabzon Park, Osmangazi ve Ümraniye Millet Bahçelerinde özel olarak hazırlanan mangal alanlarında vatandaşlar, güvenli, hijyenik ve çevre dostu doğalgazlı mangal üniteleriyle mangal keyfi yaşayabiliyor. Ormanlık alanların farklı noktalarına yerleştirilen bu sistemler, piknikçilerin gönül rahatlığıyla vakit geçirmesini sağlıyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ümraniye’de mangal kültürümüzü yaşatmak istiyoruz ama bunu doğaya zarar vermeden yapmak bizim için öncelik. Yaz aylarında artan yangın riski hepimizi endişelendiriyor. Biz de bu soruna çözüm üretmek için millet bahçelerimize doğalgazlı mangal sistemleri kurduk. Bu sistem sayesinde hem ormanlarımızı koruyoruz hem de vatandaşlarımızın keyifli bir şekilde piknik yapmasını sağlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Uygulamanın diğer ilçelere de örnek olması bekleniyor

Uygulama sayesinde Ümraniye’deki millet bahçeleri yaz aylarında hem keyifli bir piknik ortamı hem de doğa dostu bir çözüm sunuyor. Bu sistemle birlikte belediye; orman yangınlarının önüne geçerken klasik mangal yöntemlerinin neden olduğu duman ve koku gibi olumsuzlukları da ortadan kaldırarak, çevreye duyarlı bir sosyal yaşam alanı oluşturuyor. Öte yandan, belediye yetkilileri, bu uygulamanın diğer ilçelere de örnek olabileceğini belirtiyor.